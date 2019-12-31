BMW представила эксклюзивный пикап BMW X7
Компания BMW в рамках мероприятия BMW Welt представила эксклюзивный пикап X7. Новинка создана на базе самого большого кроссовера компании BMW X7, при этом производитель продолжает заявлять, что не будет выпускать такие модели на рынок.
BMW уже не раз заявляла о том, что в модельном ряде компании не будет пикапов. Несмотря на это, специалисты бренда продолжают экспериментировать с таким типом кузова и выпускают одиночные модели, основанные на других автомобилях производителя. В этот раз основой для новинки стал полноразмерный внедорожник BMW X7, являющийся самым большим из всех представленных у дилеров компании.
Пикап X7 представляет собой эксклюзивный автомобиль, созданный в одном экземпляре. Новинка на 100 мм длиннее кроссовера, но стала на 200 кг легче него. Этого добились за счет использования композитных материалов. При закрытом багажнике в него помещаются предметы длиной до 1,4 метра, а при открытом – до 2 метров. Именно поэтому на стенде новинка позирует вместе с мотоциклом F 850 GS, расположившимся в задней части авто.
Эксклюзивный пикап BMW X7 похвастается регулируемой подвеской с двумя уровнями. Она позволяет облегчить загрузку и разгрузку багажника, а также делает автомобиль приспособленным к бездорожью. В салоне новинки могут расположиться до 5 человек без потери уровня комфорта для каждого. Несмотря на все эти преимущества, немецкий производитель так и не будет выпускать пикапы.
BMW уже не раз заявляла о том, что в модельном ряде компании не будет пикапов. Несмотря на это, специалисты бренда продолжают экспериментировать с таким типом кузова и выпускают одиночные модели, основанные на других автомобилях производителя. В этот раз основой для новинки стал полноразмерный внедорожник BMW X7, являющийся самым большим из всех представленных у дилеров компании.
Пикап X7 представляет собой эксклюзивный автомобиль, созданный в одном экземпляре. Новинка на 100 мм длиннее кроссовера, но стала на 200 кг легче него. Этого добились за счет использования композитных материалов. При закрытом багажнике в него помещаются предметы длиной до 1,4 метра, а при открытом – до 2 метров. Именно поэтому на стенде новинка позирует вместе с мотоциклом F 850 GS, расположившимся в задней части авто.
Эксклюзивный пикап BMW X7 похвастается регулируемой подвеской с двумя уровнями. Она позволяет облегчить загрузку и разгрузку багажника, а также делает автомобиль приспособленным к бездорожью. В салоне новинки могут расположиться до 5 человек без потери уровня комфорта для каждого. Несмотря на все эти преимущества, немецкий производитель так и не будет выпускать пикапы.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:15