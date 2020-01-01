Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних застолий





Полезными являются продукты, в которых содержится витамин С. Его можно получить из шиповника, черной смородины, облепихи, болгарского перца, киви. Пища, содержащая пребиотики помогает поддерживать микрофлору кишечника. К таковой относится цикорий и артишоки, лук, бананы, помидоры, бобовые продукты и цельнозерновые.Омега-3 способствует укреплению иммунитета, эмоционального состояния, а также положительно влияет на здоровье кожи. Витамин B6 поддерживает нервную систему и формирование антител. Продукты с ним помогают побороть тошноту и побороть сонливость. Морковь, фисташки и цветная капуста дают нужный запас этого витамина.