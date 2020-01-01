АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних застолий

Эксперты составили список продуктов для оказания помощи организму после новогодних застолий. Открывает перечень вода, которая укрепляет иммунитет и помогает вывести токсины.
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних застолий

Полезными являются продукты, в которых содержится витамин С. Его можно получить из шиповника, черной смородины, облепихи, болгарского перца, киви. Пища, содержащая пребиотики помогает поддерживать микрофлору кишечника. К таковой относится цикорий и артишоки, лук, бананы, помидоры, бобовые продукты и цельнозерновые.

Омега-3 способствует укреплению иммунитета, эмоционального состояния, а также положительно влияет на здоровье кожи. Витамин B6 поддерживает нервную систему и формирование антител. Продукты с ним помогают побороть тошноту и побороть сонливость. Морковь, фисташки и цветная капуста дают нужный запас этого витамина.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец…
Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый…
Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой…
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних…
Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с…
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020…
«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым…
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik…
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым…
«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
Учёные назвали смертельную опасность неправильного…
Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери…
Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год…
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
ВС России оснастят солнечными…
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит…
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение…
Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер поздравил жителей Санкт-Петербурга с Новым…
Актер Вэл Килмер отмечает 60-летний…
WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших…
Группа «Стекловата» сняла ремейк клипа «Новый…
Светлана Бондарчук заявила, что готова родить от Сергея…
Ученые из Японии обнаружили подводный вулкан возрастом около 3 млн…
«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на…
В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних…
«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького…
«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных…
Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном…
BMW представила эксклюзивный пикап BMW…
Назван ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019…
Эксперты: Размеренная и спокойная манера езды чревата поломкой…
На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец…
Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый…
Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой…
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних…
Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с…
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020…
«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым…
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik…
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым…
«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
Учёные назвали смертельную опасность неправильного…
Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери…
Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год…
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
ВС России оснастят солнечными…
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит…
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение…
Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер поздравил жителей Санкт-Петербурга с Новым…
Актер Вэл Килмер отмечает 60-летний…
WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших…
Группа «Стекловата» сняла ремейк клипа «Новый…
Светлана Бондарчук заявила, что готова родить от Сергея…
Ученые из Японии обнаружили подводный вулкан возрастом около 3 млн…
«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на…
В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних…
«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького…
«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных…
Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном…
BMW представила эксклюзивный пикап BMW…
Назван ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019…
Эксперты: Размеренная и спокойная манера езды чревата поломкой…
Просмотреть все новости