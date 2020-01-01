На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец карьеры





У Семена Фарады рано появились проблемы с сердцем, еще в 80-х годах у него была операция, во время которой установили искусственный клапан. В 2000 году произошел обширный инсульт. Сначала артист не мог даже разговаривать, а реабилитация длилась долгие годы.Речь понемногу восстанавливалась, но через 1,5 года Семен Фарада упал, в результате чего была сломана шейка бедра. Произошло еще три операции, а после них случился второй инсульт. Врачи поддерживали состояние здоровья звезды 10 лет, но в 2009 году он скончался.Семья вспоминает, что актер не хотел так жить и очень страдал. Фарада любил свою работу, но никогда не ощущал себя звездой и отрицал факт наличия поклонниц. Проблемы со здоровьем навсегда отделили его от работы, что ухудшало его состояние еще больше.