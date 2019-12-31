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Андрей Разин резко высказался в адрес назвавшего его администратором Льва Лещенко

Андрей Разин резко ответил певцу Льву Лещенко, который назвал продюсера “администратором”. Слова народного артиста на шоу "Привет, Андрей!" он посчитал неуместными, заявив об этом в Instagram.
Андрей Разин резко высказался в адрес назвавшего его администратором Льва Лещенко

Высказывания Льва Лещенко на шоу сильно задели Андрея Разина, который сравнил свои успехи с карьерой певца в новой публикации в личном микроблоге. Продюсер перечислил все заведения, где проходил обучение, а также подчеркнул, что имеет несколько высших образований. Также Разин напомнил, он часто занимал посты руководителя и в течение 22 лет избирался в законодательные органы различных уровней, включая Госдуму Ставропольского края. Он напомнил, в отличие от его знаменитого коллеги, назвавшего его “поющим администратором”, у него не было никого, кто бы водил его в школу и учил музыке, поскольку он рос без родителей. Андрей Разин посоветовал Льву Лещенко продать 55 млн билетов на свои концерты в 2020 году, чтобы потом давать ему оценки.

Продюсер подчеркнул, что не уважает своего оппонента, а также поздравил его с наступающим Новым годом, отметив его "заслуги при Ленине".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:55

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