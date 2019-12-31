Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала тревожный пост касательно своего самочувствия

35-летняя актриса Мария Кожевникова, ставшая знаменитой после роли в телесериале-ситкоме «Универ» на ТНТ, сообщила поклонникам в своём микроблоге в Instagram, прошлый Новый год ей пришлось встретить под капельницей, а в этом году она даже пока не представляет, что будет. Также актриса выразила надежду, что она со всем справится и обязалась после разрешения ситуации рассказать поклонникам больше.«Сейчас даже нет сил написать пост», ― добавила знаменитость в конце. На тревожную публикацию звезды, касательно её самочувствия, подписчики актрисы отреагировали поддержкой: «Ты всё это преодолеешь, и всё будет хорошо! Сил тебе», «Главное - надежда на лучшее. Мы любим вас», «Держитесь, мы всегда с Вами!» ― комментируют фолловеры.