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Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала тревожный пост касательно своего самочувствия

Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram тревожный пост касательно своего самочувствия. Рассказать поклонникам больше знаменитость обязалась после разрешения ситуации.
Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала тревожный пост касательно своего самочувствия

35-летняя актриса Мария Кожевникова, ставшая знаменитой после роли в телесериале-ситкоме «Универ» на ТНТ, сообщила поклонникам в своём микроблоге в Instagram, прошлый Новый год ей пришлось встретить под капельницей, а в этом году она даже пока не представляет, что будет. Также актриса выразила надежду, что она со всем справится и обязалась после разрешения ситуации рассказать поклонникам больше.

«Сейчас даже нет сил написать пост», ― добавила знаменитость в конце. На тревожную публикацию звезды, касательно её самочувствия, подписчики актрисы отреагировали поддержкой: «Ты всё это преодолеешь, и всё будет хорошо! Сил тебе», «Главное - надежда на лучшее. Мы любим вас», «Держитесь, мы всегда с Вами!» ― комментируют фолловеры.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 15:35

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