"Будет движ": Валерий Сюткин отреагировал на шутку Сергея Шнурова про его возраст
Валерий Сюткин собирается ответить Сергею Шнурову на его заявление о возрасте певца. Музыкант подогрел интерес к данному событию и заявил, что «во время эфира будет движ».
Во время эфира передачи «Вечерний Ургант» Иван Ургант сделал предположение, что у Шнурова есть шанс стать лучшим наставником на шоу «Голос», но прибавил, что серьезную конкуренцию ему может составить Валерий Сюткин. Однако лидер группировки «Ленинград» пошутил на счёт возраста Валерия Сюткина и заявил, что он чрезмерно активный, и поэтому «оставляет за собой слишком много песка». При этом Шнуров считает певца «замечательным человеком». Валерий Сюткин не стал долго ждать и прокомментировал этот выпад со стороны коллеги.
Он рассказал, что не оставит выходку лидера группировки «Ленинград» без внимания и ответит «обидчику». Певец заявил, он «затаил интеллигентное хамство», и 1 января Шнуров ответит за свою шутку во время прямого эфира финала «Голоса». Артист не планирует задействовать свою команду учеников, а справится сам. Сюткин не станет горячиться из-за мелочей, он готов к решительным действия и урегулирует «конфликт» одним махом. При этом он заметил, что вне сцены артисты друг друга отлично понимают, но предупредил, «во время эфира будет движ».
Во время эфира передачи «Вечерний Ургант» Иван Ургант сделал предположение, что у Шнурова есть шанс стать лучшим наставником на шоу «Голос», но прибавил, что серьезную конкуренцию ему может составить Валерий Сюткин. Однако лидер группировки «Ленинград» пошутил на счёт возраста Валерия Сюткина и заявил, что он чрезмерно активный, и поэтому «оставляет за собой слишком много песка». При этом Шнуров считает певца «замечательным человеком». Валерий Сюткин не стал долго ждать и прокомментировал этот выпад со стороны коллеги.
Он рассказал, что не оставит выходку лидера группировки «Ленинград» без внимания и ответит «обидчику». Певец заявил, он «затаил интеллигентное хамство», и 1 января Шнуров ответит за свою шутку во время прямого эфира финала «Голоса». Артист не планирует задействовать свою команду учеников, а справится сам. Сюткин не станет горячиться из-за мелочей, он готов к решительным действия и урегулирует «конфликт» одним махом. При этом он заметил, что вне сцены артисты друг друга отлично понимают, но предупредил, «во время эфира будет движ».