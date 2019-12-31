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"Будет движ": Валерий Сюткин отреагировал на шутку Сергея Шнурова про его возраст

Валерий Сюткин собирается ответить Сергею Шнурову на его заявление о возрасте певца. Музыкант подогрел интерес к данному событию и заявил, что «во время эфира будет движ».

Во время эфира передачи «Вечерний Ургант» Иван Ургант сделал предположение, что у Шнурова есть шанс стать лучшим наставником на шоу «Голос», но прибавил, что серьезную конкуренцию ему может составить Валерий Сюткин. Однако лидер группировки «Ленинград» пошутил на счёт возраста Валерия Сюткина и заявил, что он чрезмерно активный, и поэтому «оставляет за собой слишком много песка». При этом Шнуров считает певца «замечательным человеком». Валерий Сюткин не стал долго ждать и прокомментировал этот выпад со стороны коллеги.

Он рассказал, что не оставит выходку лидера группировки «Ленинград» без внимания и ответит «обидчику». Певец заявил, он «затаил интеллигентное хамство», и 1 января Шнуров ответит за свою шутку во время прямого эфира финала «Голоса». Артист не планирует задействовать свою команду учеников, а справится сам. Сюткин не станет горячиться из-за мелочей, он готов к решительным действия и урегулирует «конфликт» одним махом. При этом он заметил, что вне сцены артисты друг друга отлично понимают, но предупредил, «во время эфира будет движ».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:15

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