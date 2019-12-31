Специалисты NTT разработали микросхемы для сетей 6G





В настоящий момент в мире только начинают запускать технологию 5G, но инженеры уже смотрят в будущее, понимая, через некоторое время даже этих скоростей не хватит для обеспечения работы всех систем, которые появятся. Чтобы иметь необходимые инструменты своевременно, специалисты уже сейчас работают над разработкой беспроводных сетей 6G. Крупные мировые производители вкладывают в этот процесс большие деньги. Японская компания NTT преуспевает в разработке больше всех, поскольку её сотрудники уже разработали микросхемы, позволяющие осуществлять передачу данных на новом уровне. Их создали на основе фосфида индия (InP), который позволяет осуществлять работу устройства в полосе 300 Ггц. Максимальная же скорость уже сейчас достигает пиковой скорости 100 Гбит/с при использовании модуляции 16QAM.Разработчики из Японии заверяют, эти показатели не являются пределом и их можно повысить, применив агрегацию несущих. В таком случае показатели производительности беспроводной сети в разы превзойдут 5G, которая всё ещё находится на раннем этапе запуска и появится в крупных мегаполисах только в наступающем году. Когда же планируют ввести в эксплуатацию 6G, неизвестно.