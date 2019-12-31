"Играть свободно": Леонид Агутин с дочерью Елизаветой сделал одинаковые татуировки
В социальной сети Instagram Леонид Агутин сообщил подписчикам, что он с дочерью Елизаветой сделали одинаковые татуировки. Также исполнитель пошутил написав, теперь у них общая отметина.
Леонид Агутин опубликовал несколько фотографий, сделанных недавно. На первом снимке запечатлен артист, он показывает руку с надписью на итальянском языке. На втором фото представлена дочь знаменитости Елизавета, которая также демонстрирует надпись на своей руке. В комментарии к посту, опубликованному в Instagram, Леонид Агутин написал: "Дочка предложила сделать вместе тату. Слово LIBERAMENTO. Как музыкальный термин, с итальянского переводится - «играть свободно»".
В конце исполнитель в шуточной форме сообщил фанатам, что теперь у него с дочерью одинаковые отметины, но сделанные разным шрифтом. Подписчики высоко оценили публикацию Леонида Агутина. Многие написали, Елизавета стала еще больше похожа на своего звездного отца. Также они поздравили музыканта и его семью с наступающими праздниками.
Леонид Агутин опубликовал несколько фотографий, сделанных недавно. На первом снимке запечатлен артист, он показывает руку с надписью на итальянском языке. На втором фото представлена дочь знаменитости Елизавета, которая также демонстрирует надпись на своей руке. В комментарии к посту, опубликованному в Instagram, Леонид Агутин написал: "Дочка предложила сделать вместе тату. Слово LIBERAMENTO. Как музыкальный термин, с итальянского переводится - «играть свободно»".
В конце исполнитель в шуточной форме сообщил фанатам, что теперь у него с дочерью одинаковые отметины, но сделанные разным шрифтом. Подписчики высоко оценили публикацию Леонида Агутина. Многие написали, Елизавета стала еще больше похожа на своего звездного отца. Также они поздравили музыканта и его семью с наступающими праздниками.