"Играть свободно": Леонид Агутин с дочерью Елизаветой сделал одинаковые татуировки

Леонид Агутин опубликовал несколько фотографий, сделанных недавно. На первом снимке запечатлен артист, он показывает руку с надписью на итальянском языке. На втором фото представлена дочь знаменитости Елизавета, которая также демонстрирует надпись на своей руке. В комментарии к посту, опубликованному в Instagram, Леонид Агутин написал: "Дочка предложила сделать вместе тату. Слово LIBERAMENTO. Как музыкальный термин, с итальянского переводится - «играть свободно»".В конце исполнитель в шуточной форме сообщил фанатам, что теперь у него с дочерью одинаковые отметины, но сделанные разным шрифтом. Подписчики высоко оценили публикацию Леонида Агутина. Многие написали, Елизавета стала еще больше похожа на своего звездного отца. Также они поздравили музыканта и его семью с наступающими праздниками.