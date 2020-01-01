Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik Tok





В Армии США запретили использование чрезвычайно популярного приложения TikTok для записи коротких видеороликов, назвав это угрозой безопасности. Подобное решение было принято из-за обращений законодателей в органы регулирования и разведывательного сообщества с просьбой определить, может ли программа для смартфонов незаконно собирать личные данных американских граждан. Известно, приложение принадлежит китайской компании, что является тревожным сигналом для современной американской политики в отношении технологических гигантов из КНР.Хотя курсанты и состоявшиеся военнослужащие все еще могут использовать программу в свободное время, регуляторы не позволят размещать видеоролики в TikTok для найма, будучи одетым в форму или при исполнении служебных обязанностей. Представители военного руководства страны также предписывает всем сотрудникам Министерства обороны «с осторожностью относиться к собственным приложениям и мониторить телефоны на наличие необычных и нежелательных текстов, чтобы избежать любого раскрытия личной информации».