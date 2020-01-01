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Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik Tok

Министерство обороны США решило ввести новые ограничения на военнослужащих собственных ВС. Солдатам и офицерам запретили пользоваться приложением Tik Tok из-за угрозы кибербезопасности.

В Армии США запретили использование чрезвычайно популярного приложения TikTok для записи коротких видеороликов, назвав это угрозой безопасности. Подобное решение было принято из-за обращений законодателей в органы регулирования и разведывательного сообщества с просьбой определить, может ли программа для смартфонов незаконно собирать личные данных американских граждан. Известно, приложение принадлежит китайской компании, что является тревожным сигналом для современной американской политики в отношении технологических гигантов из КНР.

Хотя курсанты и состоявшиеся военнослужащие все еще могут использовать программу в свободное время, регуляторы не позволят размещать видеоролики в TikTok для найма, будучи одетым в форму или при исполнении служебных обязанностей. Представители военного руководства страны также предписывает всем сотрудникам Министерства обороны «с осторожностью относиться к собственным приложениям и мониторить телефоны на наличие необычных и нежелательных текстов, чтобы избежать любого раскрытия личной информации».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:40

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