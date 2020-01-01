Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020 году
Дизайнер-энтузиаст, автор популярного YouTube-канала TheSketchMonkey, представил публике собственный вариант дизайна легендарного купе Ford Thunderbird. По словам художника, именно так мог бы выглядеть знаменитый автомобиль, если бы американская компания решилась его возродить.
На протяжении более чем десятка поколений купе Ford Thunderbird считался одним из самых крутых автомобилей в модельном ряду американского концерна. Поэтому предполагаемая внешность этой модели с учетом специфики и основных трендов 2020 года оказалась довольно интересной. При этом, как отмечает сам автор «нового дизайна» авто, когда Ford впервые представил Thunderbird в далеком 1955 году, это была самая невероятная машина из всех, что только присутствовали на рынке.
Стоит отметить, что Ford Thunderbird был популярен еще до того, как с конвейера старейшей автомобильной марки в стране вышли первые модели серии Mustang. Это был самый спортивный автомобиль марки в те годы.
Но по-особенному ценным его делал тот факт, что Ford решился на такой эксперимент на фоне действовавшего тогда «джентльменского соглашения» между другими производителями, которые негласно договорились между собой не выпускать подобные модели.
На протяжении более чем десятка поколений купе Ford Thunderbird считался одним из самых крутых автомобилей в модельном ряду американского концерна. Поэтому предполагаемая внешность этой модели с учетом специфики и основных трендов 2020 года оказалась довольно интересной. При этом, как отмечает сам автор «нового дизайна» авто, когда Ford впервые представил Thunderbird в далеком 1955 году, это была самая невероятная машина из всех, что только присутствовали на рынке.
Стоит отметить, что Ford Thunderbird был популярен еще до того, как с конвейера старейшей автомобильной марки в стране вышли первые модели серии Mustang. Это был самый спортивный автомобиль марки в те годы.
Но по-особенному ценным его делал тот факт, что Ford решился на такой эксперимент на фоне действовавшего тогда «джентльменского соглашения» между другими производителями, которые негласно договорились между собой не выпускать подобные модели.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:10