Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020 году





На протяжении более чем десятка поколений купе Ford Thunderbird считался одним из самых крутых автомобилей в модельном ряду американского концерна. Поэтому предполагаемая внешность этой модели с учетом специфики и основных трендов 2020 года оказалась довольно интересной. При этом, как отмечает сам автор «нового дизайна» авто, когда Ford впервые представил Thunderbird в далеком 1955 году, это была самая невероятная машина из всех, что только присутствовали на рынке.Стоит отметить, что Ford Thunderbird был популярен еще до того, как с конвейера старейшей автомобильной марки в стране вышли первые модели серии Mustang. Это был самый спортивный автомобиль марки в те годы.Но по-особенному ценным его делал тот факт, что Ford решился на такой эксперимент на фоне действовавшего тогда «джентльменского соглашения» между другими производителями, которые негласно договорились между собой не выпускать подобные модели.