Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате жилья





В первую очередь кадастровая палата объяснила понятие «добросовестного» владельца жилья. Таковым считается любой собственник до тех пор, пока в судебном порядке не будет доказано обратного. Есть и другое объяснение этого понятия – человек, который при приобретении недвижимости использовал данные ЕГРН. Признание владельца жилья недобросовестным происходит в тот момент, когда он получает документы, сообщающие ему о истребовании имущества из-за незаконного владения им в следствии того, что у него уже есть законный собственник, не знающий о продаже. Пока этого не произошло – любой человек считается добросовестным владельцем.В соответственные с новым законом, отмечает кадастровая палата, государство будет защищать граждан, ставших жертвами мошенничества. Размеры и виды помощи будут определять в судебном порядке на основании ущерба, понесенного человеком. При этом настоящий владелец недвижимости вправе самостоятельно оценивать свои потери от деятельности злоумышленников.Напомним, новый закон вступает в силу уже с 1 января 2020 года.