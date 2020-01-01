АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате жилья

Федеральная кадастровая палата РФ выступила с пояснениями к новому закону о компенсациях при утрате жилья. Представители ведомства разъяснили россиянам, как измениться для них жизнь в следствии подобных перемен в законодательстве.
Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате жилья

В первую очередь кадастровая палата объяснила понятие «добросовестного» владельца жилья. Таковым считается любой собственник до тех пор, пока в судебном порядке не будет доказано обратного. Есть и другое объяснение этого понятия – человек, который при приобретении недвижимости использовал данные ЕГРН. Признание владельца жилья недобросовестным происходит в тот момент, когда он получает документы, сообщающие ему о истребовании имущества из-за незаконного владения им в следствии того, что у него уже есть законный собственник, не знающий о продаже. Пока этого не произошло – любой человек считается добросовестным владельцем.

В соответственные с новым законом, отмечает кадастровая палата, государство будет защищать граждан, ставших жертвами мошенничества. Размеры и виды помощи будут определять в судебном порядке на основании ущерба, понесенного человеком. При этом настоящий владелец недвижимости вправе самостоятельно оценивать свои потери от деятельности злоумышленников.

Напомним, новый закон вступает в силу уже с 1 января 2020 года.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На территории Лаоса геологи обнаружили следы астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет…
Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю…
Звезда «Дом-2» Алексей Чайчиц получил двое суток ареста в китайской…
Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате…
Suzuki за прошедший год расширила дилерскую сеть в…
Ани Лорак засветила обручальное…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать простуды в Новый…
У дочери Рязанова поинтересовались сексом Ипполита и Нади из "Иронии…
В России посчитали все автомобили марки…
В 2019 году на три процента подорожал салат…
Орландо Блум ждет, когда Кэти Перри подарит ему…
Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом…
Эксперты предупреждают москвичей о новом типе…
Мишель Уильямс ждет ребенка от режиссера Томаса…
На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец…
Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый…
Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой…
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних…
Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с…
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020…
«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым…
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik…
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым…
«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
Учёные назвали смертельную опасность неправильного…
Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери…
Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год…
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
ВС России оснастят солнечными…
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит…
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение…
На территории Лаоса геологи обнаружили следы астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет…
Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю…
Звезда «Дом-2» Алексей Чайчиц получил двое суток ареста в китайской…
Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате…
Suzuki за прошедший год расширила дилерскую сеть в…
Ани Лорак засветила обручальное…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать простуды в Новый…
У дочери Рязанова поинтересовались сексом Ипполита и Нади из "Иронии…
В России посчитали все автомобили марки…
В 2019 году на три процента подорожал салат…
Орландо Блум ждет, когда Кэти Перри подарит ему…
Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом…
Эксперты предупреждают москвичей о новом типе…
Мишель Уильямс ждет ребенка от режиссера Томаса…
На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец…
Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый…
Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой…
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних…
Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с…
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020…
«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым…
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik…
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым…
«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
Учёные назвали смертельную опасность неправильного…
Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери…
Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год…
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
ВС России оснастят солнечными…
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит…
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение…
На территории Лаоса геологи обнаружили следы астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет…
Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю…
Звезда «Дом-2» Алексей Чайчиц получил двое суток ареста в китайской…
Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате…
Suzuki за прошедший год расширила дилерскую сеть в…
Ани Лорак засветила обручальное…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать простуды в Новый…
У дочери Рязанова поинтересовались сексом Ипполита и Нади из "Иронии…
В России посчитали все автомобили марки…
В 2019 году на три процента подорожал салат…
Орландо Блум ждет, когда Кэти Перри подарит ему…
Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом…
Эксперты предупреждают москвичей о новом типе…
Мишель Уильямс ждет ребенка от режиссера Томаса…
На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец…
Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый…
Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой…
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних…
Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с…
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020…
«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым…
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik…
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым…
«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
Учёные назвали смертельную опасность неправильного…
Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери…
Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год…
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
ВС России оснастят солнечными…
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит…
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение…
Просмотреть все новости