АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis

Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году. В Сеть “утекли” фирменные изображения обновленного автомобиля с модернизированными бамперами.
Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis

Помимо измененных бамперов новинка получила решетку радиатора с крупными квадратными вырезами. Однако оптика осталась прежней, а изменения, которые коснулись салона, пока не известны. Эксперты предполагают, что внутри дизайнеры могли заменить материалы отделки и установить более современную мультимедийную систему. Пока нет информации о моторной гамме Suzuki Ignis, но дореформенная версия предлагалась с бензиновым “атмосферником” мощностью 90 л. с. Приобрести машину можно было как с передним, так и с полным приводом.

Предполагается, что премьера новой версии Suzuki Ignis состоится в начале 2020 года. Эксперты уверены, у обновленной модели есть шанс выйти на рынок России.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
Учёные назвали смертельную опасность неправильного…
Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери…
Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год…
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
ВС России оснастят солнечными…
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит…
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение…
Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер поздравил жителей Санкт-Петербурга с Новым…
Актер Вэл Килмер отмечает 60-летний…
WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших…
Группа «Стекловата» сняла ремейк клипа «Новый…
Светлана Бондарчук заявила, что готова родить от Сергея…
Ученые из Японии обнаружили подводный вулкан возрастом около 3 млн…
«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на…
В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних…
«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького…
«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных…
Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном…
BMW представила эксклюзивный пикап BMW…
Назван ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019…
Эксперты: Размеренная и спокойная манера езды чревата поломкой…
Месси и Роналду назвали лучшими бомбардирами Ла Лиги в "десятых"…
Сергей Безруков запечатлел сына и дочь в новогодней…
Анна Калашникова поздравила всех с Новым…
Кросс-хэтчбек Kia XCeed прошел сертификацию в…
Американские врачи назвали 10 продуктов для здоровья…
Российский стриминг начал набирать обороты в уходящем 2019…
Дизайнеры: Российские звезды не жалеют средств на новогодние елки и…
"Будет движ": Валерий Сюткин отреагировал на шутку Сергея Шнурова про его…
Филипп Киркоров признался, что гордится быть частью звездных проектов Игоря…
Андрей Разин резко высказался в адрес назвавшего его администратором Льва…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
Учёные назвали смертельную опасность неправильного…
Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери…
Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год…
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
ВС России оснастят солнечными…
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит…
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение…
Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер поздравил жителей Санкт-Петербурга с Новым…
Актер Вэл Килмер отмечает 60-летний…
WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших…
Группа «Стекловата» сняла ремейк клипа «Новый…
Светлана Бондарчук заявила, что готова родить от Сергея…
Ученые из Японии обнаружили подводный вулкан возрастом около 3 млн…
«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на…
В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних…
«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького…
«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных…
Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном…
BMW представила эксклюзивный пикап BMW…
Назван ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019…
Эксперты: Размеренная и спокойная манера езды чревата поломкой…
Месси и Роналду назвали лучшими бомбардирами Ла Лиги в "десятых"…
Сергей Безруков запечатлел сына и дочь в новогодней…
Анна Калашникова поздравила всех с Новым…
Кросс-хэтчбек Kia XCeed прошел сертификацию в…
Американские врачи назвали 10 продуктов для здоровья…
Российский стриминг начал набирать обороты в уходящем 2019…
Дизайнеры: Российские звезды не жалеют средств на новогодние елки и…
"Будет движ": Валерий Сюткин отреагировал на шутку Сергея Шнурова про его…
Филипп Киркоров признался, что гордится быть частью звездных проектов Игоря…
Андрей Разин резко высказался в адрес назвавшего его администратором Льва…
Просмотреть все новости