Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis

Помимо измененных бамперов новинка получила решетку радиатора с крупными квадратными вырезами. Однако оптика осталась прежней, а изменения, которые коснулись салона, пока не известны. Эксперты предполагают, что внутри дизайнеры могли заменить материалы отделки и установить более современную мультимедийную систему. Пока нет информации о моторной гамме Suzuki Ignis, но дореформенная версия предлагалась с бензиновым “атмосферником” мощностью 90 л. с. Приобрести машину можно было как с передним, так и с полным приводом.Предполагается, что премьера новой версии Suzuki Ignis состоится в начале 2020 года. Эксперты уверены, у обновленной модели есть шанс выйти на рынок России.