Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis
Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году. В Сеть “утекли” фирменные изображения обновленного автомобиля с модернизированными бамперами.
Помимо измененных бамперов новинка получила решетку радиатора с крупными квадратными вырезами. Однако оптика осталась прежней, а изменения, которые коснулись салона, пока не известны. Эксперты предполагают, что внутри дизайнеры могли заменить материалы отделки и установить более современную мультимедийную систему. Пока нет информации о моторной гамме Suzuki Ignis, но дореформенная версия предлагалась с бензиновым “атмосферником” мощностью 90 л. с. Приобрести машину можно было как с передним, так и с полным приводом.
Предполагается, что премьера новой версии Suzuki Ignis состоится в начале 2020 года. Эксперты уверены, у обновленной модели есть шанс выйти на рынок России.
Помимо измененных бамперов новинка получила решетку радиатора с крупными квадратными вырезами. Однако оптика осталась прежней, а изменения, которые коснулись салона, пока не известны. Эксперты предполагают, что внутри дизайнеры могли заменить материалы отделки и установить более современную мультимедийную систему. Пока нет информации о моторной гамме Suzuki Ignis, но дореформенная версия предлагалась с бензиновым “атмосферником” мощностью 90 л. с. Приобрести машину можно было как с передним, так и с полным приводом.
Предполагается, что премьера новой версии Suzuki Ignis состоится в начале 2020 года. Эксперты уверены, у обновленной модели есть шанс выйти на рынок России.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:15