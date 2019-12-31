Медики из США перечисли игнорируемые признаки рака носа и околоносовых пазух





Онкозаболевания относятся к самым опасным недугам. Медики отмечают, что появление разного рода симптомов на ранних стадиях повышает шансы на выявление проблемы и успешное лечение пациента. Проблема диагностирования состоит в отсутствии достаточного количества данных о разного рода заболеваниях, а также сложности выявления ввиду схожести признаков с явлениями, характерными для иных заболеваний.Признаки рака носа могут быть похожи на обычную простуду. При этом врачи рекомендуют обращать внимание на изменения голоса и дыхания, проблемы с обонянием, появление головных болей, чувство онемения, возникновение дискомфорта в ушах и на лице. Дополнительными симптомами названы шаткость зубов, частые случаи кровотечения из носа либо необъяснимые выделения. Негативными признаками являются отёки пазух носа, а также верхней части лица.В числе иных симптомов указано смещение вперёд глазного яблока. К признакам онкозаболевания носа также относят ухудшение зрения и неспособность полностью открыть челюсть.