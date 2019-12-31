Александр Серов не захотел помогать дочери Мишель в её звездной карьере

В новом выпуске ток-шоу «Ты не поверишь!» гостем оказалась Мишель Серова, которая рассказала о взаимоотношениях со знаменитым отцом. В ходе беседы с телеведущим она сообщила о своем давнем желании спеть вместе с родителем дуэтом. В то же время Александр Серов засомневался в вокальных данных своей наследницы, сообщив ей о необходимости посещения занятий по пению. Стоит отметить, что 26-летняя исполнительница ранее появлялась на сцене с отцом и даже выступала на его творческих вечерах.Певица сообщает, ситуация поменялась после её свадьбы: Серов очень строго относился к избраннику дочери и теперь довольно холодно относится к паре. Более того, когда поп-звезда попросила 65-летнего музыканта о помощи в продвижении карьеры, последний отказал ей в «раскрутке». Поэтому Мишель Серова решила завоевать любовь российского слушателя собственными силами, не полагаясь на состоявшихся родственников.