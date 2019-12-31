Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как поздравить питомца с Новым годом
Евгений Цыпленков, ветеринар, подсказал, как лучше всего поздравить своего питомца с новогодними праздниками. Он считает, что лучшим презентом станет игрушка или любимое лакомство животного.
Кошкам и собакам хорошо дарить специализированные лакомства, чем угощать едой с общего стола. Если же кто-то хочет дать животному человеческую еду, то лучше отдать предпочтение мясному блюду. Игрушки лучше всего приобретать в популярных магазинах, где они проверяются на качество и безопасность. В случае, если животное пострадало, то такой товар уберут с оборота.
Также специалист советует не пускать животных к людям в нетрезвом состоянии. На хозяев они не набросятся, но гостя могут укусить или среагировать враждебно. Они сразу распознают не нормальное поведение и готовятся защищаться. Также ветеринар рекомендует с самого маленького возраста подготавливать собак к салютам, чтобы у них не было страха. Иногда хозяева дают им успокоительные лекарства, чтобы смягчить боязнь громкого звука. Также специалисты хозяевам кошек советуют убрать из помещения «дождик», который смертельно опасен для животных.
Кошкам и собакам хорошо дарить специализированные лакомства, чем угощать едой с общего стола. Если же кто-то хочет дать животному человеческую еду, то лучше отдать предпочтение мясному блюду. Игрушки лучше всего приобретать в популярных магазинах, где они проверяются на качество и безопасность. В случае, если животное пострадало, то такой товар уберут с оборота.
Также специалист советует не пускать животных к людям в нетрезвом состоянии. На хозяев они не набросятся, но гостя могут укусить или среагировать враждебно. Они сразу распознают не нормальное поведение и готовятся защищаться. Также ветеринар рекомендует с самого маленького возраста подготавливать собак к салютам, чтобы у них не было страха. Иногда хозяева дают им успокоительные лекарства, чтобы смягчить боязнь громкого звука. Также специалисты хозяевам кошек советуют убрать из помещения «дождик», который смертельно опасен для животных.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:00