Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как поздравить питомца с Новым годом





Кошкам и собакам хорошо дарить специализированные лакомства, чем угощать едой с общего стола. Если же кто-то хочет дать животному человеческую еду, то лучше отдать предпочтение мясному блюду. Игрушки лучше всего приобретать в популярных магазинах, где они проверяются на качество и безопасность. В случае, если животное пострадало, то такой товар уберут с оборота.Также специалист советует не пускать животных к людям в нетрезвом состоянии. На хозяев они не набросятся, но гостя могут укусить или среагировать враждебно. Они сразу распознают не нормальное поведение и готовятся защищаться. Также ветеринар рекомендует с самого маленького возраста подготавливать собак к салютам, чтобы у них не было страха. Иногда хозяева дают им успокоительные лекарства, чтобы смягчить боязнь громкого звука. Также специалисты хозяевам кошек советуют убрать из помещения «дождик», который смертельно опасен для животных.