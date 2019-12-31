Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали куранты





Представитель Федеральной службы охраны рассказал о работах, которые провели специалисты, чтобы куранты на Спасской башне Кремля продолжали исправно работать и информировать жителей России о наступлении Нового года. В этом году сотрудники профильных академий осуществили реставрацию отдельных механизмов, укрепив приводы стрелок. Помимо этого они осуществили профилактический осмотр электроприводов гирь, масса которых колеблется в пределах 100-200 килограмм. Сергей Девятов отметил, главные часы страны находятся в идеальном состоянии после глобального ремонта 1851 года, но механизмы всё равно требуют постоянного контроля.Помимо этих работ запланированы и другие операции. Вскоре мастера начнут реализовывать проекты по улучшению смазки подвижных деталей, а также модернизируют систему перезвонов.