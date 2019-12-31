Нюша из гордости не просила мужа Игоря Сивова помогать ей в уходе за дочерью

У Нюши и Игоря Сивова год назад родилась дочь Симба, которая стала первенцем для певицы. В начале звезде было трудно взять на себя заботу о ребенке, но со временем она нашла свой ритм. Несмотря на возникающие трудности, она не пыталась беспокоить просьбами мужа, который уже имеет опыт ухода за детьми благодаря прошлому браку. Нюше казалось, супруг подумает о ней плохо, что в итоге сподвигло ее пройти лекцию, где ей подробно объяснили, как обращаться с детьми. Полученные знания помогли звезде справиться с эмоциями и стать увереннее в своих действиях. Благодаря близким и работе она избежала послеродовой депрессии.Также Нюша ответила, зачем назвала дочь таким необычным именем, отметив, что хотела сделать ее уникальной. Певица считает, сильной личности, которой родилась ее дочь, нужно подходящее имя, передает HELLO!