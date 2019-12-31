«У Путина хватило мужества»: Рамзан Кадыров поблагодарил президента за мир и стабильность
Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с поздравлениями по случаю 20-летнего юбилея с того дня, как тот возглавил страну. От лица населения республики политик высказал слова благодарности российскому лидеру за установление мира, порядка, стабильности и победу над терроризмом.
«В республике в свое время зверствовал терроризм, главная цель которого заключалась в уничтожении и развале государства. Однако у Путина хватило мужества, чтобы взять судьбу страны под свою ответственность. Он сумел справиться с этой сложной задачей и навести порядок во всем», - добавил Рамзан Ахматович. По словам Кадырова, роль президента в победе над терроризмом крайне важна, кроме того, российскому лидеру также удалось сохранить территориальную целостность страны в самый тяжелый период.
«В сотрудничестве с первым президентом республики Владимиру Путину удалось победить терроризм и сберечь целостность государства. Впоследствии народ Чечни определился со своим осознанным выбором на референдуме и принял решение быть вместе с Россией», - пишет политик в своем Telegram-канале.
«В республике в свое время зверствовал терроризм, главная цель которого заключалась в уничтожении и развале государства. Однако у Путина хватило мужества, чтобы взять судьбу страны под свою ответственность. Он сумел справиться с этой сложной задачей и навести порядок во всем», - добавил Рамзан Ахматович. По словам Кадырова, роль президента в победе над терроризмом крайне важна, кроме того, российскому лидеру также удалось сохранить территориальную целостность страны в самый тяжелый период.
«В сотрудничестве с первым президентом республики Владимиру Путину удалось победить терроризм и сберечь целостность государства. Впоследствии народ Чечни определился со своим осознанным выбором на референдуме и принял решение быть вместе с Россией», - пишет политик в своем Telegram-канале.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:22