«У Путина хватило мужества»: Рамзан Кадыров поблагодарил президента за мир и стабильность





«В республике в свое время зверствовал терроризм, главная цель которого заключалась в уничтожении и развале государства. Однако у Путина хватило мужества, чтобы взять судьбу страны под свою ответственность. Он сумел справиться с этой сложной задачей и навести порядок во всем», - добавил Рамзан Ахматович. По словам Кадырова, роль президента в победе над терроризмом крайне важна, кроме того, российскому лидеру также удалось сохранить территориальную целостность страны в самый тяжелый период.«В сотрудничестве с первым президентом республики Владимиру Путину удалось победить терроризм и сберечь целостность государства. Впоследствии народ Чечни определился со своим осознанным выбором на референдуме и принял решение быть вместе с Россией», - пишет политик в своем Telegram-канале.