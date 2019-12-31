Директор Ротару заступился за Аллу Пугачеву, раскритикованную Соседовым за ее возраст
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров решил заступиться за Аллу Пугачеву, раскритикованную Сергеем Соседовым, заявившим, что она уже «еле дышит» со сцены, и на это неприятно смотреть. Организатор мероприятий удивился таким словам, вспомнив других музыкальных деятелей, которые продолжали выступать даже в глубокой старости.
По словам Сергея Лаврова, именно Алла Пугачева и София Ротару формировали культуру России и постсоветского пространства. Обе они собирали стадионы, а потому запрещать кому-то из них выступать на сцене равносильно выносу Ленина из Мавзолея. Для них возраст уже не имеет значения, кроме того, даже молодежь слушает их репертуар.
Сергей Лавров отметил, что музыкантов во всем мире ценят в первую очередь за их талант, а не возраст и физическую форму. Эннио Морриконе неоднократно прощался со сценой, но позволял себе выступать с концертами. Публика его всегда встречает с восторгом, несмотря на его 91-летний возраст.
По словам Сергея Лаврова, именно Алла Пугачева и София Ротару формировали культуру России и постсоветского пространства. Обе они собирали стадионы, а потому запрещать кому-то из них выступать на сцене равносильно выносу Ленина из Мавзолея. Для них возраст уже не имеет значения, кроме того, даже молодежь слушает их репертуар.
Сергей Лавров отметил, что музыкантов во всем мире ценят в первую очередь за их талант, а не возраст и физическую форму. Эннио Морриконе неоднократно прощался со сценой, но позволял себе выступать с концертами. Публика его всегда встречает с восторгом, несмотря на его 91-летний возраст.