«Иронию судьбы» покажут в HD-качестве в новогоднюю ночь





Показ любимой среди россиян новогодней кинокартины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» будет отличаться «посвежевшей» картинкой. Эксклюзивные права на трансляцию принадлежат телеканалу «Россия 1», который представит отреставрированный фильм в ночь с 31 декабря на 1 января в 19:30 по московскому времени. Как утверждает руководство СМИ, работа Эльдара Рязанова в Full HD обрадует многих своей «детализированностью и красочностью».Из-за распределения пакета фильмов «Мосфильма» между «Россией 1» и «Первым каналом», последний утратил возможность исключительного показа «Иронии судьбы», которой обладал более 10 лет. Известно, что сама кинокартина впервые появилась в эфире 1 января 1976 года, обозначенная как «новогодняя сказка для взрослых». Она заслужила любовь российского зрителя благодаря не только запоминающейся музыке и режиссуре, но и гениальной игре Андрея Мягкова и Барбары Брыльской в роли доктора Жени Лукашина и учительницы Нади.