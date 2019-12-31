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Знаменитости рассказали, почему перестали верить в Деда Мороза

В канун Нового года знаменитости рассказали, по какой причине перестали верить в Деда Мороза. Также звёзды поведали о своём отношении к главному зимнему празднику.
Знаменитости рассказали, почему перестали верить в Деда Мороза

Лера Кудрявцева вспомнила о курьёзном случае, который и подорвал её веру в Деда Мороза. В детстве телеведущая с нетерпением ждала 31 декабря, поскольку за несколько часов до боя курантов к ней регулярно приходил сказочный старец. Однажды она встретила его и, встав на табурет, начала рассказывать стихотворение, но заметила, как у того отклеилась борода, и из под неё показался чёрный ус папиного друга. После этого последовало сильное разочарование. Тем не менее, этот праздник для неё и семьи самый любимый. Журналистка с супругом планируют сделать несколько сюрпризов для дочери, но сомневаются, что полуторагодовалая малышка поймёт их смысл.

Денис Клявер не испытывал подобного. По его словам, вера в чудесного волшебника пропала сама собой с течением лет, а вот своему 6-летнему сыну певец не спешит раскрывать правду, используя её в своих интересах. Мальчик старается вести себя прилежно, надеясь на подарок от Деда Мороза. Анна Седокова напротив, до сих пор верит в старца и уверена, чудо случится, главное - правильно просить. Новый год для экс-участницы группы "ВИА Гра" исключительно семейный праздник, который она встречает с семьёй, а украшение ёлки является основной традицией.

Певица Мари Краймбрери писала письма для Деда Мороза и клала их в морозилку, считая это самым удачным местом. Родители всегда исполняли её желания и баловали в детстве, сейчас же этого нет. Никто не делает для неё сюрпризов, и ей иногда хочется, чтобы всё началось в новогоднюю ночь с чистого листа. Телеведущий Сергей Малоземов взрослея понял, старик с бородой очень похож на отцовского друга. Тем не менее, он и сейчас продолжает в него верить и уже четвёртый год является помощником Деда Мороза из Великого Устюга, посещая детские дома.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:15

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