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Японский эксперт рассказала об эффективной уборке дома к Новому году

Глава Японской ассоциации уборки Сатору Имамура рассказала об эффективной уборке дома. Эксперт поделилась советами, позволяющими подготовить жилое помещение к Новому году за очень короткий срок с минимальными усилиями.

Первое правило, отмечает Сатору Имамура, заключается в изменении своих привычек. Эксперт советует отказаться от старых вещей и вовремя их выкидывать, что поможет держать дом в чистоте еще до того, как человек приступит к уборке. Это касается техники, предметов интерьера, одежды и многого другого. Именно поэтому начинать уборку стоит с выбрасывания ненужных вещей.

Второе правило касается использования пылесоса. Его применение при уборке с закрытыми окнами не даст никакого результата, уверяет эксперт. Во время использования пылесоса дом должен проветриваться, закрывать форточки можно только после окончания процесса. В противном случае вся пыль так и останется внутри дома. Также крайне важно использовать правильную технику. Нужно пылесосить крест-накрест и не сильно давить на щетку, все движения должны быть медленными.

Третье правило от японского эксперта – отказ от меламиновых губок. Они отлично справляются с загрязнениями, но у них есть большой минус. Такие губки наносят повреждения поверхности, и на ней появляются царапины, в которых в последствии и остается грязь. В завершении специалист посоветовала сохранять позитивный настрой и не растягивать уборку на долгие часы.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:40

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