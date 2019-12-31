Японский эксперт рассказала об эффективной уборке дома к Новому году





Первое правило, отмечает Сатору Имамура, заключается в изменении своих привычек. Эксперт советует отказаться от старых вещей и вовремя их выкидывать, что поможет держать дом в чистоте еще до того, как человек приступит к уборке. Это касается техники, предметов интерьера, одежды и многого другого. Именно поэтому начинать уборку стоит с выбрасывания ненужных вещей.Второе правило касается использования пылесоса. Его применение при уборке с закрытыми окнами не даст никакого результата, уверяет эксперт. Во время использования пылесоса дом должен проветриваться, закрывать форточки можно только после окончания процесса. В противном случае вся пыль так и останется внутри дома. Также крайне важно использовать правильную технику. Нужно пылесосить крест-накрест и не сильно давить на щетку, все движения должны быть медленными.Третье правило от японского эксперта – отказ от меламиновых губок. Они отлично справляются с загрязнениями, но у них есть большой минус. Такие губки наносят повреждения поверхности, и на ней появляются царапины, в которых в последствии и остается грязь. В завершении специалист посоветовала сохранять позитивный настрой и не растягивать уборку на долгие часы.