Вежливость на первом месте: Эксперты рассказали, что поможет повысить уровень комфорта при перелёте





Ник Каунтер является управляющим директором компании, специализирующейся на парковке и бронировании отелей в аэропортах. Он рассказал, что у туристов, которые предпочитают путешествовать в одиночестве, возникает больше шансов улучшить комфорт при перелёте. Его рекомендация состоит в том, чтобы при просьбе о переходе из эконома в бизнес-класс клиенты приезжали в аэропорт заранее и проявляли вежливость, расспрашивая о данной услуге.К тому же бывший сотрудник британских авиалиний Саймон Мартон рассказал, не нужно с требованием относиться к просьбе повышения комфорта. Он отметил, особенно много конфликтов начинается с теми, кто однажды уже смог обменять билет из эконома в бизнес-класс, ведь теперь они полагают, что это их право. Прежде всего вежливость должна быть на первом месте. Также нет необходимости проявлять настойчивость и что-то требовать, ведь это снижает шансы для повышения уровня комфорта при перелёте. Специалисты заявили, если есть настоящие основания, из-за которых пассажира необходимо переместить из эконома в бизнес-класс, то их необходимо озвучить, однако не настаивать.