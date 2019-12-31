Стала известна потенциальная тема нового фильма о Гарри Поттере





Предположительно, сюжет фильма будет вестись вокруг истории, которая случится спустя 20 лет после событий основной части франшизы. Большинство из оригинального состава актёров возвратится к съёмкам. Дополнительно введут несколько новых сюжетных линий. В частности, одним из ключевых героев ленты окажется дочь Волан-де-Морта, которая совершит попытку воскресить главного антагониста.Дополнительно имеется информация о том, что картина станет началом сериала с сюжетом, сконцентрированным на сыне Гарри Поттера. Последний был показан в эпилоге ко второй части фильма «Дары смерти». По данным зарубежного издания со ссылкой на неуказанный источник, не исключена возможность привлечения в качестве сценариста для продолжения истории Джоан Роулинг.