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Стала известна потенциальная тема нового фильма о Гарри Поттере

Появилась информация о потенциальной тематике для нового кинофильма о Гарри Поттере. На страницах We Got This Covered сообщают, что смогли получить эксклюзивную информацию.

Предположительно, сюжет фильма будет вестись вокруг истории, которая случится спустя 20 лет после событий основной части франшизы. Большинство из оригинального состава актёров возвратится к съёмкам. Дополнительно введут несколько новых сюжетных линий. В частности, одним из ключевых героев ленты окажется дочь Волан-де-Морта, которая совершит попытку воскресить главного антагониста.

Дополнительно имеется информация о том, что картина станет началом сериала с сюжетом, сконцентрированным на сыне Гарри Поттера. Последний был показан в эпилоге ко второй части фильма «Дары смерти». По данным зарубежного издания со ссылкой на неуказанный источник, не исключена возможность привлечения в качестве сценариста для продолжения истории Джоан Роулинг.

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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:11

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