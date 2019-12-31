Американские ученые планируют начать испытания вакцины от деменции на людях





Представители Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвине намерены разработать эффективную программу иммунотерапии излучения болезни Альцгеймера. Исследователи утверждают, что недавний успех на моделях мышей поддерживает переход к испытаниям на людях в ближайшие годы. Последняя работа ученых была направлена на создание нового метода для удаления накопленных бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, состоящих из гиперфосфорилированных тау, которые вместе приводят к нейродегенерации и снижению когнитивных функций при болезни Альцгеймера. Разработанные новые методы лечения были протестированы на бигенических мышах со смесью данных патологий. Результаты требуют дальнейшего развития стратегии двойной вакцинации, основанной на технологии MultiTEP для окончательных выводов при болезни Альцгеймера у человека.Медики подчеркнули, что разработанный подход направлен на охват всех факторов и преодоление предыдущих препятствий в поиске терапии для замедления накопления потенциально опасных молекул и задержки прогрессирования болезни Альцгеймера у пациентов во всем мире.