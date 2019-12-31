Умер художник Сид Мид, работавший над фильмом «Чужие» и «Бегущий по лезвию»
Сид Мид, известный художник, автор визуального дизайна для научно-фантастических кинофильмов умер в возрасте 86 лет. Он работал над кинокартинами «Чужие» и «Бегущий по лезвию».
Упокоился художник Сид Мид, который известен дизайнами в футуристической технике. Его называли визионером, ведь работал он не только для киноиндустрии, а еще и для компаний Ford, Philips, Sony и Chrysler, содействуя в разработках перспективной техники. Его концепт-арты к фильмам не только угрюмы, многие его произведения изображают радостное будущее, где техника находится в услужении людей, а не угнетает их.
Сида Муда в 2015 году удостоили награды Общества специалистов по визуальным эффектам. На момент смерти художнику было 86 лет. Он три года боролся с лимфомой, но победить болезнь не смог.
Упокоился художник Сид Мид, который известен дизайнами в футуристической технике. Его называли визионером, ведь работал он не только для киноиндустрии, а еще и для компаний Ford, Philips, Sony и Chrysler, содействуя в разработках перспективной техники. Его концепт-арты к фильмам не только угрюмы, многие его произведения изображают радостное будущее, где техника находится в услужении людей, а не угнетает их.
Сида Муда в 2015 году удостоили награды Общества специалистов по визуальным эффектам. На момент смерти художнику было 86 лет. Он три года боролся с лимфомой, но победить болезнь не смог.
Культура
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 10:54