«В ней нет гнили»: Иван Охлобыстин вступился за Кристину Асмус





«Я думаю, скандал спровоцировали продюсеры, поскольку, поговаривают, что сам фильм оказался никаким. Впрочем, люди могут и ошибаться. Сам я эту картину не видел, и, наверное, слава Богу, никогда ее не посмотрю», - подчеркнул Охлобыстин. При этом, как утверждает актер, лично просматривать нашумевший фильм он не станет, в том числе и потому, что не хочет разочароваться. Зато, заявляет звезда сериала «Интерны», Асмус входит в его близкий круг общения, а потому он готов в любой ситуации встать на ее защиту.«Она – глупая, может, приняла в этом участие, сама того не понимая. Я с ней хорошо знаком по работе в сериале «Интерны». Она очень целомудренная и трудолюбивая девушка. В ней нет гнили», - добавил артист.