В Японии показали изображение истребителя нового поколения
В Японии Минобороны показало изображение нового самолета. Военные представили проект истребителя нового поколения, он называется Next Generation Fighter (NGF), и его строительство займет около 15 лет, в нем примут участие иностранные компании.
Согласно сообщению Минобороны Японии, в проекте бюджета на 2020 год правительство выделило деньги на реализацию этих планов. В анонсе описываются концептуальные положения будущего самолета нового поколения. Сами японские разработчики называют его Future Fighter. На реализацию проекта в 2020 году выделено 26 млн долларов, за него будет отвечать концерн Mitsubishi Heavy Industries.
При этом в новости сообщается, что в процессе создания японского истребителя нового поколения будут участвовать не только местные компании. К проекты привлечены представители разных стран: американские North Crumman, Boeing и Lockheed Martin, европейский Airbus и британский BAE System.
Согласно информации мировых изданий, для создания японского истребителя нового поколения могут быть использованы два проекта. Первый – европейская разработка FCAS, а второй – Tempest. При этом эксперты отмечают, что даже примерные характеристики боевой машины в настоящий момент установить невозможно. На это указывает озвученный военным ведомством Японии срок реализации проекта – около 15 лет. Именно поэтому говорить о конфигурациях будущего самолета пока очень рано.
Согласно сообщению Минобороны Японии, в проекте бюджета на 2020 год правительство выделило деньги на реализацию этих планов. В анонсе описываются концептуальные положения будущего самолета нового поколения. Сами японские разработчики называют его Future Fighter. На реализацию проекта в 2020 году выделено 26 млн долларов, за него будет отвечать концерн Mitsubishi Heavy Industries.
При этом в новости сообщается, что в процессе создания японского истребителя нового поколения будут участвовать не только местные компании. К проекты привлечены представители разных стран: американские North Crumman, Boeing и Lockheed Martin, европейский Airbus и британский BAE System.
Согласно информации мировых изданий, для создания японского истребителя нового поколения могут быть использованы два проекта. Первый – европейская разработка FCAS, а второй – Tempest. При этом эксперты отмечают, что даже примерные характеристики боевой машины в настоящий момент установить невозможно. На это указывает озвученный военным ведомством Японии срок реализации проекта – около 15 лет. Именно поэтому говорить о конфигурациях будущего самолета пока очень рано.
Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:43