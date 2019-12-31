Эксперты рассказали о самых популярных блюдах на Новый год





Специалисты ВЦИОМ провели соцопрос относительно новогодних блюд, которые больше всего пользуются спросом у жителей России. На новогоднем столе соотечественников часто можно увидеть салат оливье (75%), мандарины (65%) и "селедку под шубой" (60%). Респонденты также хотят поднести к столу холодец (38%), красную икру (31%), оливки (23%), греческий салат (15%) и "Цезарь" (18%), заливную рыбу (15%) и креветки (11%). Необычными оказались ответы 9% россиян, которые закажут 1 января роллы и пиццу.Хотя ассортимент деликатесов в Новый год не поменялся, социологи сообщают о значительно меньшем употреблении алкоголя. Количество выпитого спиртного будет значительно ниже, чем 10 лет назад, говорят участники опроса. Около 56% из них собираются пить исключительно шампанское, 21% - вино, и лишь 15% заявили о покупке водки. Позитивной тенденцией оказалось то, что 52% россиян намерены отметить Новый год с безалкогольными напитками.