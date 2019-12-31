Зарубежные СМИ заинтересовались грудными имплантами Леры Кудрявцевой





Статья об имплантах Кудрявцевой несет в себе призыв к девушкам отказаться от силикона. Сотрудники СМИ дали подробное описание ситуации, в которой оказалась российская телеведущая, подчеркивая опасность таких операций. В частности, разрыв импланта может нести боль своему владельцу, а также деформацию груди, но встречаются случаи, когда это проходит незаметно. Медики озвучили предупреждение, что рубцевание способно провоцировать отеки и болезненные ощущения, а также нежелательное уплотнение тканей. Материал был сопровожден эротическими снимками Леры Кудрявцевой, которая позирует обнаженной.На данный момент телеведущая находится на реабилитации после операции по удалению имплантов и иссечению силикона из тканей. Лера Кудрявцева неоднократно подчеркивала опасность операций по увеличению груди.