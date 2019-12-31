«Очень красивая»: Эмин показал публике свою мать Ирину Агаларову

Вокалист Эмин трогательно поздравил свою маму Ирину Агаларову с днем рождения. На своей странице в Instagram он обнародовал клип, в котором под песню «Мама» можно увидеть фотографии семьи. Там запечатлена и молодая Ирина Агаларова и ее муж Араз Агаларов, владелец и президент компании Crocus Group, сестра артиста Шейла и, конечно, сам Эмин. Пост артист подписал пожеланием здоровья, энергии и позитива.Подписчики вокалиста присоединились к поздравлениям Эмина. Также они отметили красоту и моложавость Ирины Агаларовой.