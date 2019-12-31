Владимир Яглыч еще раз станет отцом





На одном из светских мероприятий наблюдательные журналисты отметили, что Антонина Яглыч нарядилась в свободную одежду, чтобы скрыть увеличившийся живот. Однако срок, по всей видимости, уже достаточно поздний, и его становится все сложнее скрывать.Владимир и Антонина Яглыч в браке живут четыре года. У них уже есть один ребенок — дочь Ева. Она родилась два года назад.