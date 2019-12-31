Британец три года отращивал на спине 14-сантиметровый рог





Отмечается, что 50-летний британец в течение трех лет игнорировал странный нарост, который образовался у него на спине, однако новообразование только увеличивалось в размерах, а после еще и ороговело. Когда длина этого рога увеличилась до 14 сантиметров, а его толщина достигла почти шести сантиметров, мужчина все же решил обратиться за помощью к квалифицированным медикам.Как выяснилось в клинике, у мужчины развилась плоскоклеточная карцинома – злокачественная опухоль, которая поддается лечению. Сначала нарост удалили, а после занялись реконструкцией кожных покровов в той области спины, где он появился. Никакие другие органы пациента данная опухоль, к счастью, не затронула.