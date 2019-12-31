Ученые связали покупку дорогих вещей и понижение самооценки





Часто считается, что любители тратить деньги на дорогие вещи пытаются повысить собственную самооценку и уверенность в себе. Как выяснилось, для отдельных лиц такой механизм функционирует в обратном направлении и провоцирует «синдром самозванца». По этой причине самооценка показывает снижение.Согласно мнению исследователей, это явление имеет отношение к появлению у отдельных лиц ощущения несоответствия личности. Они могут считать, что именно приобретение объектов роскоши позволяет им получить незаслуженные привилегии. В результате исследователи стали описывать данное явление как «синдром самозванца», приобретённый от дорогостоящих вещей.Эксперты отметили, такого рода проблема может быть решена довольно просто. Приобретение дорогих предметов может быть приурочено к некоему важному событию. В частности, покупка украшения к помолвке не провоцирует психологических проблем, поскольку воспринимается людьми из указанной группы, как оправданная. Помимо этого, лицам с указанным синдромом советуют трудиться над собой и убедить себя в том, что они достойны иметь предметы роскоши.