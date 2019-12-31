Стало известно, почему нельзя ездить без ступичных колпачков на литых дисках





Потерять данный элемент автомобильного колеса нетрудно. Самой распространённой причиной является плохое закрепление после шиномонтажа или наезд на неровность на высокой скорости. Нередко их воруют злоумышленники. При этом многие автолюбители не спешат приобретать замену и продолжают эксплуатировать машину без них, чего делать не рекомендуется. Помимо визуальной стороны, у ступичных колпачков есть и практическая ценность. Они защищают гайку, на которой держится колесо, от влаги и повреждений. Не менее важную роль они играют и для тормозов. Когда колодка прикрыта, она не подвергается сильным температурным перепадам, и на неё не попадает жидкость, грязь и реагенты. Всё это приводит деталь к износу и серьёзно усложняет её замену из-за коррозии. Чтобы этого не допустить, нужно обработать поверхность смазывающим материалом и регулярно чистить её от солей и песка.Эксперты констатируют, стоимость стандартного колпака не превышает 100 рублей, за индивидуальный придётся заплатить 1000 рублей. При этом они отмечают, эта цена не сравнится с тратами, которые последуют в случае ремонта. Кроме того, для снятия колеса в будущем придётся приложить немало усилий, а потому лучше заменить утерянный элемент как можно скорее.