Певица Зара подвела итоги десятилетия, рассказав о слезах счастья и грусти

Зара обратила внимание публики, что наступает новое десятилетие, а прошлое - для нее особенное. Артистка стала матерью, родив двух сыновей, отметив, что они полностью изменили ее понимание жизни. Звезда призналась, она теперь - совсем другая, и начала замечать неповторимые краски в окружающем мире. Зара также достигла творческих высот, которых не ожидала, и этот путь стал для нее долгим и тернистым. Артистка призналась, было много слез счастья и грусти, но это навсегда останется ее частью. Однако именно эта сложная дорога сформировала ее личность, и с приобретенным опытом она намерена идти дальше, воплощая новые идеи. На опубликованных снимках Зара позирует вместе с детьми на фоне елки.Певица пожелала публике беречь себя и своих близких, а также сделать новое десятилетие для себя ярким, полным любви и счастья. В комментариях поклонники ответили на пожелания, а также осыпали Зару и ее сыновей комплиментами.