Регина Тодоренко: «Раздражаю и одновременно мотивирую тех, кто твердит: "А, ну, конечно, срубила бабла и греет пятки в пятизвездочном отеле"»

Регина Тодоренко часто путешествует, и сейчас она с сыном Майклом отдыхает на Бали. Сегодня телеведущая опубликовала фотографию в закрытом купальнике, она лежит шезлонге, который установлен в воде. В руках Регина Тодоренко держит стакан сока, а рядом стоит поднос с фруктами. В комментарии к посту в Instagram знаменитость обратилась к фанатам и написала: "Выпиваю апельсиновый сок за всех ЗОЖников этого года, отлеживаюсь на солнце за всех лентяев". Супруга Влада Топалов отметила, что раздражает и одновременно мотивирует тех людей, которые твердят: "А, ну, конечно, срубила бабла и греет пятки в пятизвездочном отеле".Также Регина Тодоренко пожелала подписчикам, чтобы они отдохнули в "невероятно красивом и приятном сердцу месте", здоровья и сил на достижение всех целей, на заботу о близких и на открытия собственного бизнеса. Поклонники поздравили телеведущую с наступающим Новым годом и оставили более 32 000 лайков.