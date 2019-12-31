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Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака

Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака. Она не хочет долго ждать Нового года и уже готовит любимое блюдо.

Лариса Гузеева много работает, снялась в шоу «Давай поженимся!» и в праздничных телепередачах. Также артистка успела погулять столицей, но работа закончилась, что навело на артистку тоску. Чтобы не печалиться, Лариса Гузеева уже начинает праздник. В своем блоге в Instagram в режиме Stories она продемонстрировала подписчикам праздничный стол, который накрыла яркой скатертью. На нем уже стоят бокалы и тарелки, небольшая ель и фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Также звезда пожаловалась, что без детей очень тоскливо, ведь они разъехались и живут своей жизнью.

Актриса рассказала и о происхождении своей елки, которую подарили коллеги с работы много лет назад, потому и выглядит она очень скромно. Далее Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление своего любимого блюда – каре ягненка с черносливом, перцем чили и сладким бататом. Телезвезда сообщила, остальные блюда и оливье она не делает.

Напомним, что Лариса Гузеева живет с супругом Игорем Бухаровым. Сын Георгий уже женат, а дочь Ольга учится.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 09:40

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