Врачи назвали главные правила новогоднего застолья





Врачи из Ростовского государственного медуниверситета предупреждают общественность об опасностях переедания в новогоднюю ночь. По словам экспертов, организму наносится большой удар из-за нескольких ошибок перед празднованием. Главной из них является голодание за сутки до застолья, которого придерживаются многие россияне 31 декабря. Рекомендуется прием пищи в привычное для человека время, но небольшими порциями, чтобы насладиться праздничными блюдами вечером.Другим нюансом называют запекание различной птицы. Утку, курицу и индейку стоит запекать с фруктами, вроде яблок, айвы, чернослива или кураги. Они обладают смягчающим действием для кишечника и предотвращают большинство проблем на следующее утро. Что касается меню, то его лучше рассчитать заранее: доедание остатков может плохо сказаться на здоровье. Вместо "тазиков" с оливье следует подготовить небольшое количество блюд, но с богатым ассортиментом. А вот от сладостей нужно отказаться, ведь нагрузка на ЖКТ жирными и жареными продуктами усиливается из-за пирожных, тортов и прочих десертов. Наконец, нельзя не забывать о балансе жидкости, восполняя её обычной водой либо охлажденным чаем.