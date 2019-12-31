В КНР распространяется неизвестная пневмония





, — отмечается в сообщении муниципального комитета по вопросам охраны здоровья.Во время общения с журналистами представители местных властей отметили, что медики продолжают работать над выяснением источника болезни. При этом больные проходят лечение в условиях изоляции во избежание распространения недуга. По имеющейся информации, в декабре зарегистрировали 27 фактов вирусной пневмонии. Вдобавок, 7 человек пребывают в тяжелом состоянии. В то же время 2 пациентам удалось выздороветь. В скором времени они будут выписаны.