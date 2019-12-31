В КНР распространяется неизвестная пневмония
В КНР зафиксировано распространение неизвестной ранее формы пневмонии. Власти города Ухань в провинции Хубэй заявили о частых случаях появления этого заболевания.
«По причине постоянного обнаружения пациентов с воспалением лёгких, спровоцированных возбудителем неизвестного происхождения, обращаемся ко всем медучреждения с просьбой контролировать статистические данные и регистрировать ситуацию с больными для незамедлительного сообщения о складывающейся ситуации», — отмечается в сообщении муниципального комитета по вопросам охраны здоровья.
Во время общения с журналистами представители местных властей отметили, что медики продолжают работать над выяснением источника болезни. При этом больные проходят лечение в условиях изоляции во избежание распространения недуга. По имеющейся информации, в декабре зарегистрировали 27 фактов вирусной пневмонии. Вдобавок, 7 человек пребывают в тяжелом состоянии. В то же время 2 пациентам удалось выздороветь. В скором времени они будут выписаны.
«По причине постоянного обнаружения пациентов с воспалением лёгких, спровоцированных возбудителем неизвестного происхождения, обращаемся ко всем медучреждения с просьбой контролировать статистические данные и регистрировать ситуацию с больными для незамедлительного сообщения о складывающейся ситуации», — отмечается в сообщении муниципального комитета по вопросам охраны здоровья.
Во время общения с журналистами представители местных властей отметили, что медики продолжают работать над выяснением источника болезни. При этом больные проходят лечение в условиях изоляции во избежание распространения недуга. По имеющейся информации, в декабре зарегистрировали 27 фактов вирусной пневмонии. Вдобавок, 7 человек пребывают в тяжелом состоянии. В то же время 2 пациентам удалось выздороветь. В скором времени они будут выписаны.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:29