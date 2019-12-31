«С тобой очень хорошо»: Борис Корчевников спровоцировал слухи о романе с Еленой Жосул





Борис Корчевников недавно рассказывал о том, что до сих пор не был женат и не прочь найти себе партнера, но ему совершенно не везет в личной жизни. При этом телеведущий отмечал, что уже готов к женитьбе. Теперь же у поклонников знаменитости появилась надежна на то, что у него могли случиться большие перемены в личной жизни.В Instagram Борис Корчевников опубликовал фотографию своей коллеги по телеканалу «Спас» Елены Жосул. Данное обновление он сопроводил достаточно лесными словами в адрес телеведущей: «С тобой очень интересно и хорошо». По словам ведущего программы «Судьба человека», они обсудили планы на предстоящий год. Также он отметил кулон, подаренный им коллеге: «И как же тебе идет кулончик Спаса». В завершении телеведущий поздравил всех с наступающим новым годом»: «От нас с Леной».После этого подписчики Бориса Корчевникова посчитали, что у него может быть роман с Еленой Жосул. Поклонники телеведущего отмечают, от его слов буквально веет теплотой и заботой, поэтому исключать их отношения нельзя. Им пожелали удачного нового года и новых творческих успехов. При этом некоторые отмечали, что телеведущая сейчас не замужем.