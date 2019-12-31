Жена Стаса Михайлова показала новогодние снимки с дочерьми от разных мужей

На фото дети Инны Михайловой позируют вместе около украшенной елки. В подписи к публикации жена знаменитости призналась в любви к дочерям. Как известно, она родила старших дочь и сына в браке с Андреем Канчельскисом, а еще две девочки появились на свет от Стаса Михайлова. В комментариях под фото фолловеры назвали кадры трогательными и милыми, отметив, что все дети - “красавицы”. Также публика осыпала семью новогодними пожеланиями.Ранее в программе “Судьба человека” Стас Михайлов рассказывал, что встретил возлюбленную в непростой ситуации и не мог предложить ей роскошь, но она поверила в него. Певец считает себя во многом обязанным любящей супруге.