«Они у меня не балованные»: Филипп Киркоров вступился за детей после обвинений в «вещизме»





В один из моментов эксперт Эвелина Хромченко обратилась к Киркорову с предложением признаться, что для его детей главным стилистом является он сам. «Сейчас в шоурумах можно приобрести для детей такую же одежду, как и для взрослых. Именно такие комплекты я покупаю», - признался певец. После этого Хромченко перешла в наступление. «А как вы совмещаете подобное с воспитанием? Ведь, покупать детям вещи – большое удовольствие. Но вам, как отцу, важно понимать, насколько важно оградить их от вещизма», - отметила она. «Нет у них вещизма», - быстро парировал музыкант.К слову, как рассказал позднее Киркоров, его дети не увлекаются модой сверх меры, несмотря на то, что дочь Алла-Виктория любит красиво наряжаться. «Они у меня не балованные!» - добавил он.