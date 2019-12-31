Твердотельные накопители Transcend MTS952TX имеют повышенную надёжность





Производитель сделал анонс новинки, рассказав о её возможностях. Желающие установить эти твердотельные накопители в персональный или портативный компьютер должны располагать портом с форм-фактором M.2. В основе изделия лежат микрочипы флеш-памяти 3D TLC NAND. Благодаря улучшению технологического процесса разработчики сумели повысить надёжность Transcend MTS952TX и увеличить число перезаписывания. Так, теперь количество циклов перезаписи достигает 100 тысяч. При произвольной записи число операций ввода/вывода в секунду составляет 75 тысяч, а при чтении 56 тыс. Последовательные же скорости данных процессов равны 560 Мб/с и 420 Мб/с.На данный момент известно, всего будет выпущено три версии накопителя с объёмом памяти 64, 128 и 256 Гб. Стоимость же устройства и дата начала продаж пока не раскрыты.