«Я слушала каждое его слово»: Юлия Михальчик рассказала о романе с Александром Шульгиным





Юлию Михальчик не пугала их разница в возрасте. По словам певицы, тот факт, что Александр Шульгин был на 21 год старше нее, не казался ей проблемой. Артистка считает, что это наоборот помогало отношениям и, возможно, стало причиной этого романа. Продюсер был для певицы неприкасаемым авторитетом как в вопросе творчества, так и в личностном плане. Также, признается знаменитость, она редко общается со сверстниками и предпочитает компанию более взрослых людей.В отношениях Юлия Михальчик старалась уловить каждое слово и мысль Александра Шульгина. Последний начал пользоваться таким уважением к своей персоне, что негативно сказалась на их будущем. По признаю артистки, избранник начал на нее давить собственным авторитетом, что ей очень не нравилось, хотя какое-то время она старалась не замечать этой проблемы.Также Юлия Михальчик полностью игнорировала все новости и слухи, касательно развода Александра Шульгина с Валерией. Именно поэтому их роман ей запомнился только с хорошей стороны, хоть он и был очень непродолжительным. Кроме того, артистка в очередной раз развеяла миф о том, что сын Саша был рожден от продюсера. По словам певицы, отцом ребенка является Владимир Гоев, ее бывший муж.