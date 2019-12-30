Принц Уильям готовит на 38-летие Кейт Миддлтон роскошный сюрприз





Источник из окружения королевской семьи рассказал изданию Life&Style о том, как Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют провести новогодние каникулы. На период праздников пара отправится вместе на европейские горнолыжные курорты, а ближе ко дню рождения герцогини Кембриджской семья поедет на остров Мюстик. Он находится в Карибском море, где представителей королевской семьи ждет незабываемый и дорогой отдых. В частности, принц Уильям готовится отметить там 38-летие супруги 9 января, что станет приятной неожиданностью для нее.По предварительным данным, особняк, где остановятся герцог и герцогиня Кембриджские, а также их дети, будет иметь 7 спален, кинотеатр, укомплектованный тренажерный зал и большой бассейн. Королевскую семью также будут ждать шеф-повар и обслуживающий персонал, в том числе охрана.