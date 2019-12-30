Астролог Виктор Богданов заявил, что 2020 год может стать для Анастасии Заворотнюк последним





Богданов решил высказаться по поводу того, каковы шансы Заворотнюк на выздоровление. Он назвал их низкими, отметив, что у звезды экранов имеется “три негативных точки” в голове, а также позвоночнике. Астролог признался, что ему звонили представители СМИ и просили составить прогноз для актрисы, но он ответил отказом. Специалист полагает, что 2020 год станет последним для 48-летней артистки, поскольку ее шансы преодолеть недуг не превышают 20-25%. Богданов уверен, что Заворотнюк погубит онкология, но он не хочет говорить об этом, чтобы не притягивать ситуацию.Поклонники звезды “Моей прекрасной няни” считают, что их кумир встретит Новый год в больнице, поскольку доктора ведут круглосуточное наблюдение. По данным издания РГ, семье артистки отказали в просьбе забрать ее на праздники домой.