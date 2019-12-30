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Астролог Виктор Богданов заявил, что 2020 год может стать для Анастасии Заворотнюк последним

Астролог Виктор Богданов сообщил о плохих новостях для Анастасии Заворотнюк в 2020 году. На просторах Twitter эксперт заявил, что нашел “три негативных точки”.
Астролог Виктор Богданов заявил, что 2020 год может стать для Анастасии Заворотнюк последним

Богданов решил высказаться по поводу того, каковы шансы Заворотнюк на выздоровление. Он назвал их низкими, отметив, что у звезды экранов имеется “три негативных точки” в голове, а также позвоночнике. Астролог признался, что ему звонили представители СМИ и просили составить прогноз для актрисы, но он ответил отказом. Специалист полагает, что 2020 год станет последним для 48-летней артистки, поскольку ее шансы преодолеть недуг не превышают 20-25%. Богданов уверен, что Заворотнюк погубит онкология, но он не хочет говорить об этом, чтобы не притягивать ситуацию.

Поклонники звезды “Моей прекрасной няни” считают, что их кумир встретит Новый год в больнице, поскольку доктора ведут круглосуточное наблюдение. По данным издания РГ, семье артистки отказали в просьбе забрать ее на праздники домой.

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Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:03

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