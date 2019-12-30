Стала известна дата начала продаж приставки Sony PlayStation 5





Известно, официально на прилавках Sony PlayStation 5 появится 20 ноября следующего года, но уже вскоре поклонники этой приставки могут обезопасить себя от возможного дефицита в связи с ажиотажем, и сделать предзаказ, о чём рассказал в своём микроблоге популярный инсайдер, новости которого часто находят подтверждение. В марте японский производитель представит геймпад для консоли, и сразу же после этой презентации откроется сайт для заказа новинки.Что же касается начала реализации приставок, то это состоится только следующей осенью. Кроме того, релиз на рынке США и в Европе будет практически одновременным, а цена Sony PlayStation 5 составит 499 долларов.