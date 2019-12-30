Владельцы складного Huawei Mate X рассказали о серьезном дефекте смартфона





Выход смартфона Huawei Mate X был отложен несколько раз. Производитель отмечал, что это делается для повышения устойчивости конструкции складного экрана и большей надежности гаджета. Несмотря на это, отмечают владельцы модели, внесенные изменения не сделали новинку качественным смартфоном со складным экраном.В Сети начали появляться видео с поврежденными Huawei Mate X. Владельцы гибкого смартфона жалуются на разные проблемы, но все они связаны со складным экраном. По словам пользователей, если выгнуть его наружу, то на месте сгиба очень скоро могут образоваться трещины. Также нередко встречаются проблемы с отображением картинки на этих частях дисплея.Еще одна проблема Huawei Mate X – это очень низкая ударостойкость. Практически любое силовое воздействие на корпус модели способно привести к проблемам в работе устройства. В первую очередь это касается экрана. В месте изгиба он может разбиться от любого незначительного давления.Сама компания Huawei никак не комментирует жалобы на Huawei Mate X. При этом недавно сообщалось, что китайский производитель уже готовит к выходу улучшенную версию складного смартфона – Huawei Mate Xs.