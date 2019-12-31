Крупнейший гейзер национального парка Йеллоустон извергался в 2019 году рекордное число раз
Учёные рассказали о том, что крупнейший гейзер национального парка Йеллоустон, имеющий название Пароход, извергался в 2019 году рекордное число раз. Несмотря на это, специалисты не видят причин для беспокойства и не предвещают катастрофы.
Научные работники постоянно следят за сейсмической активностью национального парка Йеллоустон. На его территории располагается самый крупный на планете вулкан, извержение которого может причинить большой ущерб и привести к последствиям, которые нельзя предвидеть. Там же находится и самый крупный в мире гейзер. Высота выбрасываемой им струи достигает 90 метров, что соответствует высоте 30-этажного дома. Специалисты отмечают, Пароход крайне нестабилен и его сложно предсказать. На протяжении 75 лет, 15 из которых пришлись на XXI век, он не проявлял активности, но в последние годы число выбросов растёт. Если в прошлом году их было 32, то в этом уже 47.
Тем не менее, учёные опасаются, что Йеллоустон может проснуться и начать извергаться. За ним постоянно наблюдают, но пока связи между выбросами гейзера и возможной вулканической активностью нет. Геологи продолжат исследование, чтобы установить причину нестабильного поведения Парохода.
Научные работники постоянно следят за сейсмической активностью национального парка Йеллоустон. На его территории располагается самый крупный на планете вулкан, извержение которого может причинить большой ущерб и привести к последствиям, которые нельзя предвидеть. Там же находится и самый крупный в мире гейзер. Высота выбрасываемой им струи достигает 90 метров, что соответствует высоте 30-этажного дома. Специалисты отмечают, Пароход крайне нестабилен и его сложно предсказать. На протяжении 75 лет, 15 из которых пришлись на XXI век, он не проявлял активности, но в последние годы число выбросов растёт. Если в прошлом году их было 32, то в этом уже 47.
Тем не менее, учёные опасаются, что Йеллоустон может проснуться и начать извергаться. За ним постоянно наблюдают, но пока связи между выбросами гейзера и возможной вулканической активностью нет. Геологи продолжат исследование, чтобы установить причину нестабильного поведения Парохода.
В мире
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:10