Крупнейший гейзер национального парка Йеллоустон извергался в 2019 году рекордное число раз





Научные работники постоянно следят за сейсмической активностью национального парка Йеллоустон. На его территории располагается самый крупный на планете вулкан, извержение которого может причинить большой ущерб и привести к последствиям, которые нельзя предвидеть. Там же находится и самый крупный в мире гейзер. Высота выбрасываемой им струи достигает 90 метров, что соответствует высоте 30-этажного дома. Специалисты отмечают, Пароход крайне нестабилен и его сложно предсказать. На протяжении 75 лет, 15 из которых пришлись на XXI век, он не проявлял активности, но в последние годы число выбросов растёт. Если в прошлом году их было 32, то в этом уже 47.Тем не менее, учёные опасаются, что Йеллоустон может проснуться и начать извергаться. За ним постоянно наблюдают, но пока связи между выбросами гейзера и возможной вулканической активностью нет. Геологи продолжат исследование, чтобы установить причину нестабильного поведения Парохода.